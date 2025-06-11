Тюмень вновь станет центром IRONSTAR 2025

В эти выходные, 14–15 июня, Тюмень вновь станет центром спортивного праздника IRONSTAR 2025. Мероприятие соберет тысячи участников и зрителей на втором по счету фестивале такого масштаба в городе.

Первый день начнется с заплыва SWIMSTAR ONE MILE в 13:00 на Набережной реки Туры. В 15:00 стартует женский забег IRONLADY на 5 км, а в 16:00 — мужской MANSTAR на ту же дистанцию. Для юных спортсменов подготовлены забеги STARKIDS: дети до 6 лет пробегут 500 м, а от 7 до 12 лет — 1000 м. Все участники получат медали и приятные сюрпризы. Вечером, в 17:50, состоится церемония награждения победителей.

Второй день посвящен триатлону IRONSTAR 113 — сложной дистанции с плаванием (1,7 км), велогонкой (86 км) и бегом (21,1 км). Старт запланирован на 07:00 для элиты и всех участников. Также пройдет IRONSTAR OLYMPIC — олимпийская дистанция с плаванием (1,7 км), велогонкой (46 км) и бегом (10,2 км). Мероприятие объединит спортсменов разных возрастов и уровней, создавая атмосферу дружбы и соперничества.

Более подробную информацию о маршрутах, расписании и условиях участия можно найти на сайте iron-star.com.