Кубок России по стритлифтингу ISF-2025 собрал в Тюмени более ста спортсменов России

2 и 3 мая в Тюмени прошёл крупный спортивный праздник — Кубок России по стритлифтингу ISF-2025, а также чемпионат Тюменской области по воздушно-силовой атлетике под названием "Мощь, сила, ловкость".

На соревнованиях по стритлифтингу выступили 102 спортсмена из различных городов страны, которые соревновались в 140 категориях, включая 31 женскую и 109 мужских. Помимо тюменцев, в участниках были представители Кургана, Омска, Северска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Шадринска, Нефтекамска, Владивостока, Югорска, Верхнего Уфалея, Екатеринбурга, Туртаса и Ишима. Атлеты состязались в шести дисциплинах: классическом стритлифтинге (двоеборье), классических подтягиваниях и отжиманиях на брусьях, многоповторном стритлифтинге (двоеборье), многоповторных подтягиваниях и отжиманиях на брусьях.

Особое внимание привлёк Роман Мокроусов из возрастной категории 18–22 года. В дисциплине "классические отжимания на брусьях" он установил новый рекорд, выполнив подход с весом 132,5 кг при собственном весе 86,5 кг и получив звание Мастера спорта международного класса. Также выделился участник СВО Александр Галкин (весовая категория 76,5 кг), который продемонстрировал высокий уровень подготовки.

Самым взрослым участником турнира стал Андрей Шестаков (44 года), а самым юным — 11-летний Мирон Рычапов из Нефтекамска. Он выступал в категории 13–17 лет по согласованию с судейским комитетом Федерации и своим тренером. Мирон подтянулся с весом 15 килограммов и занял призовое место, выполнив первый юношеский разряд.

Чемпионат по воздушно-силовой атлетике собрал более 50 участников из Тюмени, Челябинска, Омска, Екатеринбурга, Йошкар-Олы и Кургана. Спортсмены в возрасте от 7 до 25 лет соревновались в воркаут-батлах и воркаут-фристайле. Среди тюменцев выделились Денис Ганиев и Ярослав Ахматов, занявшие первые места во фристайле в категориях "юноши 11-13 лет" и "юноши 14-15 лет" соответственно.

Кубок России по стритлифтингу ISF-2025 и чемпионат Тюменской области по воздушно-силовой атлетике проходили в рамках фестиваля "Здоровое Отечество", который объединил более 600 спортсменов из 13 регионов России и Казахстана.