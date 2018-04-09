В Тюменской области закрыли пять ледовых переправ

В целях безопасности в Тюменской области была завершена эксплуатация пяти ледовых переправ: в Ярковском районе на реке Тобол в селах Ярково и Сорокино, а также на реке Туре в селе Покровском, в Вагайском районе на реке Иртыш в деревне Экстезерь и на Иртыше в Уватском районе в селе Демьянском.

В этих местах установили предупреждающие знаки и преграждающие проезд устройства. Водителей просят выбирать новые маршруты для безопасного проезда к соседним селам и деревням.

"Распиловка трех действующих ледовых переправ в Уватском районе и городе Тобольске будет осуществляться в соответствии с графиком исходя из фактического состояния льда и погодных условий", — отмечают в ГУ МЧС по Тюменской области.