В Тюменской области закрыли пять ледовых переправ

10:45 09 апреля 2018
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Фото: 72.mchs.gov.ru

В целях безопасности в Тюменской области была завершена эксплуатация пяти ледовых переправ: в Ярковском районе на реке Тобол в селах Ярково и Сорокино, а также на реке Туре в селе Покровском, в Вагайском районе на реке Иртыш в деревне Экстезерь и на Иртыше в Уватском районе в селе Демьянском.

В этих местах установили предупреждающие знаки и преграждающие проезд устройства. Водителей просят выбирать новые маршруты для безопасного проезда к соседним селам и деревням.

"Распиловка трех действующих ледовых переправ в Уватском районе и городе Тобольске будет осуществляться в соответствии с графиком исходя из фактического состояния льда и погодных условий", — отмечают в ГУ МЧС по Тюменской области.

Теги: ледовая переправа , МЧС
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