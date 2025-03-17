На ледовых переправах Тюменской области из-за потепления снизили грузоподъемность

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С 16 марта на ледовой переправе через реку Иртыш в Увате Тюменской области допустимая нагрузка понижена до 5 тонн. В прошлом зимнем сезоне она завершила свою работу 25 марта.

На ледовой переправе в Вагайском районе также снижена грузоподъемность. Ограничения ввели на переправе автомобильной дороги "Экстезерь-Баишевская". Допустимая масса автомобилей - не более 5 тонн.

В Тобольске с 10:00 17 марта на ледовой переправе "Тобольск - Бекерево" грузоподъемность также снижена до 5 тонн.