На ледовых переправах Тюменской области из-за потепления снизили грузоподъемность

09:32 17 марта 2025
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Фото ГУС ТО

С 16 марта на ледовой переправе через реку Иртыш в Увате Тюменской области допустимая нагрузка понижена до 5 тонн. В прошлом зимнем сезоне она завершила свою работу 25 марта. 

На ледовой переправе в Вагайском районе также снижена грузоподъемность. Ограничения ввели на переправе автомобильной дороги "Экстезерь-Баишевская". Допустимая масса автомобилей - не более 5 тонн. 

В Тобольске с 10:00 17 марта на ледовой переправе "Тобольск - Бекерево" грузоподъемность также снижена до 5 тонн.

Теги: ледовая переправа
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