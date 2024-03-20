Ледовые переправы в Тюменской области могут закрыть уже 25 марта

В связи с повышением температуры воздуха ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на реку Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на реке Тобол у села Ярково могут быть закрыты, сообщает Главное управление строительства ТО.

Сроки закрытия и снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

После закрытия ледовой переправы через Иртыш в Увате пешеходов с левого берега на правый будет доставлять судно на воздушной подушке. По ледовым переправам через Тобол у Ярково и через Иртыш у Экстезери есть альтернативные пути объезда.

По ледовой переправе через Иртыш у Тугалово перемещение пешеходов с левого берега на правый будет осуществляться паромом после схода ледового покрова.