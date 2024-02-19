В Уватском районе открыли проезд через Иртыш для грузовиков весом до 30 тонн

На ледовой переправе через Иртыш в селе Тугалово Уватского района толщина льда достигает 90 см, это позволяет открыть беспрепятственный проезд для грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн, сообщает Главное управление строительства ТО.
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ рекомендовано не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.
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