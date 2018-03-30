Тюмень за день: 30 марта

Фото Сергея Бушуева

Тюменские юниоры в десятке сильнейших биатлонистов России

Среди юниорок в топ-10 вошли три биатлонистки, выступающие за Тюменскую область: Эмма Тимербулатова на второй строчке, Екатерина Санникова — седьмая, Ксения Жужгова — десятая. На первом месте спортсменка из Свердловской области Полина Шевнина.

Тюменские депутаты выступают за земельную амнистию для жителей частного сектора

Депутаты Тюменской городской думы 29 марта проголосовали за внесение в облдуму законопроекта "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно". Только в Тюмени не менее 700 домов, фактические владельцы которых годами ожидают решения данной проблемы.

Тюменский проект наставничества расширяет географию

Социальный проект наставничества "Шанс", реализуемый в Тюмени второй год, запустят в Ялуторовске. В первую волну проекта попали десять подростков, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Тюменские биатлонисты завоевали несколько медалей на чемпионате России

Вчера в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. В первый день в индивидуальных гонках тюменские биатлонисты взяли три медали.

ФЦН в Тюмени готов делиться наработанным опытом в области нейрореабилитации

Развитие нейрореабилитационных технологий – крайне актуальное направление в современной медицине. Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является одним из пионеров в этой сфере и готов делиться накопленным опытом с другими учреждениями и людьми, которые ухаживают за пациентами, нуждающимися в реабилитации.