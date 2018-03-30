ФЦН в Тюмени готов делиться наработанным опытом в области нейрореабилитации

Развитие нейрореабилитационных технологий – крайне актуальное направление в современной медицине. Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является одним из пионеров в этой сфере и готов делиться накопленным опытом с другими учреждениями и людьми, которые ухаживают за пациентами, нуждающимися в реабилитации.

"В развитии реабилитации важно двигаться консолидированно. Ведь один день простоя, без реабилитации, — это чья-то инвалидность либо низкое качество жизни", — подчеркивает заведующий организационно-методическим отделом ФЦН Тюмени, врач-невролог, к.м.н., председатель Тюменского областного регионального отделения Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов.

Сотрудники ФЦН готовы проводить консультации на базе поликлиники центра, организовывать видеоконсультации, а также мероприятия с выездом на дом к пациенту.

"Необходимо понимать, что нейрореабилитация начинается, в первую очередь, с диагностики и вторичной профилактики проблем. Чтобы не повторить еще одной катастрофы или значительно не снизить качество жизни", – объясняет невролог, заведующий отделением ранней реабилитации ФЦН Александр Долгушин.

Транслировать опыт помогают современные телекоммуникационные технологии. Так, первый сеанс информационно-консультативной помощи по дистанционной реабилитации прошел в ФЦН в конце 2017 года. Специалисты-реабилитологи в доступной форме обучали практическим навыкам инвалида и его членов семьи методикам, с помощью которых у человека есть все шансы максимально восстановить качество жизни и быть адаптированным к окружающему миру.

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Большой вклад в развитие современных реабилитационных технологий внесла команда академика РАН, профессора Константина Лядова. Свой уникальный проект "Умная среда" он презентовал на специализированной конференции, которая проходила на базе ФЦН Тюмени.

"Пациентов, нуждающихся в реабилитации, становится все больше в связи с тем, что развиваются медицинские возможности для спасения жизни. Сейчас мы не можем обеспечить каждого персональным инструктором. Будущее – за тренажерными комплексами, которые будут настраиваться индивидуально и пациент сможет самостоятельно контролировать процесс", - пояснил эксперт.

Отметим, что отделение ранней реабилитации в Федеральном центре нейрохирургии было создано главным врачом, заведующим кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессором Альбертом Суфиановым в 2011 году – за год до того, как появился официальный приказ Министерства здравоохранения РФ об организации медицинской реабилитации.