Тюменские врачи провели операцию по удалению фиксации спинного мозга 3-летнему мальчику

Фото: пресс-служба ФЦН

В Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени Артур привез своего 3-летнего сына на очередную операцию по удалению фиксации спинного мозга. Заболевание чаще имеет врожденный характер и связано с внутриутробным нарушением развития спинного мозга и позвоночника.

"Мы приехали из Краснодарского края, живем в Армавире. Когда жена была беременна, узнали, что у малыша врожденная патология спинного мозга. Врачи советовали беременность прервать, но мы отказались. Роды прошли в Москве, там и сделали сыну первую операцию", - рассказал Артур Бурнусов, папа мальчика.

Повторную операцию Сереже назначили через год после рождения. Следующую он перенес в два годика. В ФЦН Тюмени семья приехала, когда Сереже исполнилось уже три года.

"Фиксированный спинной мозг – это аномалия развития позвоночника, при которой спинной мозг прикрепляется к позвонкам с образованием спаек. В результате ограничивается подвижность. Задача нейрохирургов – восстановить нормальную анатомию, снять фиксацию спинного мозга и создать благоприятные условия для его дальнейшего развития. В случае с Сережей мы свою задачу выполнили" - рассказал Марат Гизатуллин, врач-нейрохирург НХО 1 (детское), лечащий врач мальчика.

В реабилитационный период у мальчика должны улучшиться чувствительность, координация, повыситься мышечный тонус. У Сережи еще и гидроцефалия, а после операции циркуляция спинно-мозговой жидкости восстановилась. Малыш не ходит, передвигается в коляске, но у врачей есть большая надежда, что двигательная система улучшится.

Артур Бурнусов поясняет, через полгода они вернутся в центр для повторного обследования.

"Меня все спрашивают, почему я с Сережей приехал, а не мама. У нас третий сын родился. Ему несколько месяцев, жена дома с малышом осталась", - сообщил Артур.

За год в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени более 100 детей с диагнозом "порок развития позвоночника" получили нейрохирургическую помощь, некоторые остаются под наблюдением специалистов по сей день.