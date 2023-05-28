Лаборатория нейрохирургического прототипирования откроется в Тюмени

В рамках партийного проекта "Жизнь в ясном сознании" "Единой России" в Федеральном центре нейрохирургии откроют лабораторию нейрохирургического прототипирования. Там установят комплект оборудования и специализированного программного обеспечения для цифрового производства, позволяющий создавать прототипы различных нейрохирургических моделей. К реализации 3D-проектов будут привлекать учеников физико-математической школы.

"Сегодня создание 3D-модели, используя данные конкретного пациента, применение компьютерного 3D-моделирования и аддитивных технологий стало настоящим прорывом во многих направлениях хирургии, и я уверен, что мы сделаем не одно открытие, - рассказал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов. - Школа передает нам во временное пользование современный мобильный 3D-принтер и сканер с возможностью создания 3D-моделей".

Сотрудничество ФЦН в Тюмени и физико-математической школы Тюмени началось более года назад, когда школа была вовлечена в федеральный образовательный проект "Сириус", получила больше возможностей для проведения научной и экспериментальной работы, сообщила Тюменская линия.