Операции по нейромодуляции успешно проводят в Тюменской области

Фото пресс-службы ФЦН

Около 1,5 тыс. операций по нейромодуляции провели врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени за 10 лет. Стоимость одного такого хирургического вмешательства превышает 1 млн рублей. Однако для россиян их проводят бесплатно в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Как рассказал главный врач ФЦН Альберт Суфианов, данная методика меняет качество жизни пациентов. Это международная разработка, известный алгоритм лечения пациентов с патологиями нервной системы.

"По разным причинам в организме могут возникать процессы, вызывающие боль, спастику. Если их нельзя убрать обычными способами, в организм вживляется мини-компьютер, который вырабатывает микроимпульсы и передает их в зону мишени, чтобы подавить патологический сигнал или направить его в другую сторону. В результате боль уходит, человек начинает ходить, разговаривать, качество его жизни заметно улучшается", - пояснил врач.

Альберт Суфианов признался, что мечтал проводить такие операции с самого начала своей нейрохирургической карьеры. До открытия в Тюмени Федерального центр нейрохирургии нейромодуляцией в России занимались лишь отдельные медицинские учреждения. После того, как опыт по проведению данных операций сконцентрировали в Тюмени, было создано целое отделение на базе ФЦН. Ежегодно через него проходит от 150 до 200 пациентов, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы стремимся к малоинвазивной хирургии – прокол вместо разреза. Применяем лазерные технологии. Например, если раньше при эпилепсии приходилось удалять часть мозга, то теперь просто отключаем определенные зоны лазером, и человек почти не чувствует операции", - отметил Альберт Суфианов.