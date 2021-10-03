Тюменские студенты разрабатывают усовершенствованные протезы рук

Студенты ТИУ Руслан Калимуллин и Виктория Сивухина под руководством главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберта Суфианова работают над совершенствованием протезов рук.
Молодые люди хотят создать платформу, которая будет собирать и анализировать биоэлектрические данные пациента. Это позволит сделать жизнь человека, перенесшего потерю конечности, более комфортной за счет восстановления в организме системы обратной связи.
Инициативные студенты занимаются изучением электро-нейрофизиологических процессов, происходящих в организмах экспериментальных животных и человека, а также разрабатывают нейрокомпьютерный интерфейс.
"Традиционные протезы не могут полностью восстановить обратную сенсорную связь у людей с ампутированными конечностями. Каждый день пациенты испытывают трудности простых движений, у них снижается общая подвижность, при этом сам протез воспринимается как внешний объект и повышает когнитивную нагрузку на организм", – отметил Руслан Калимуллин.
Студенты решили тогда создать устройство, которое соединит нервную систему человека и протез верхних конечностей, позволит добиться более информативного сигнала с нервов на конечности.
Новый вариант интерфейса нейрокомпьютера будет обеспечивать восстановление системы обратной связи за счет стимуляции нервных волокон в режиме реального времени. В настоящее время команде студентов необходимо завершить экспериментальные исследования и провести тесты. После этого начнется сборка опытного образца, пишет "Тюменская область сегодня" со ссылкой на пресс-службу вуза.
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