Школьники помогают врачам-нейрохирургам в создании моделей частей тела человека

В рамках проекта "Жизнь в ясном сознании" школьники Тюменской физико-математической школы помогают врачам Федерального центра нейрохирургии в создании моделей частей тела человека для их дальнейшего применения в медицинской практике.

Инициировал идею главный врач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной думы, профессор Альберт Суфианов. Именно он сумел привлечь талантливых физиков и математиков в медицину, сообщает пресс-служба облдумы, - сообщает Тюменская линия.

Работа с 3D-моделями реальных органов и конечностей, по словам инженера по 3D моделированию и прототипированию ФЦН Александра Зырянова, повышает точность хирургов, а также расширяет возможности нейрохирургических вмешательств.

Сотрудничество ФЦН и физматшколы преследует цель – привлечение талантливой молодежи в медицину. О работе проекта уже заявлено на федеральной образовательной площадке "Сириус". Само взаимодействие с физматшколой Альберт Суфианов инициировал пять лет назад в рамках регионального партийного проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании".