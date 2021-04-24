В ОКБ №2 провели операцию пациентке с разрывом двух аневризм головного мозга

Фото пресс-службы ОКБ №2

Нейрохирурги Областной клинической больницы №2 в Тюмени впервые провели операцию пациентке после разрыва сразу двух аневризм головного мозга. Оперативное вмешательство прошло успешно

Женщину госпитализировали в ОКБ №2 с подозрением на аневризму сосудов головного мозга по направлению из поликлиники. В нейрососудистом центре пациентке провели дополнительное обследования, в результате которого выявили две разорвавшиеся аневризмы – это редкий случай. Выбор тактики и объема операции принимался операционной бригадой совместно с заведующим нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрием Воробьевым.

Опасность аневризмы в том, что длительное время болезнь не проявляется симптомами и обнаруживается только при ее разрыве. Участок артерии головного мозга расширяется и выпячивается под напором крови, и любой перепад артериального давления и изменение структуры сосуда может привезти к его повреждению, разрыву и обширному кровоизлиянию в мозг, что опасно для жизни человека. Учитывая, что разрыв аневризм у пациентки произошел за короткий промежуток времени, была угроза повторного разрыва в раннем периоде с возможным серьезным нарушением кровоснабжения целых участков головного мозга.

"Сочетание одинаковых аневризм в разных бассейнах – это достаточно редкое явление. Мы приняли незамедлительное решение о купировании сразу двух аневризм на одной операции. Наложили две постоянные клипсы на аневризмы, таким образом, они были выключены из сосудистого русла", - отметил врач-нейрохирург ОКБ №2 Сайди Гаибов.

Операцию проводила команда опытных специалистов: врачи-нейрохирурги Араксия Серобян и Сайди Гаибов, анестезиолог Александр Поповских. После наблюдения в стационаре у нейрохирурга Дмитрия Плющенко женщину выписали с рекомендациями прохождения контрольных УЗИ сосудов головного мозга и посещения специалистов в поликлинике, пишет "АиФ - Западная Сибирь".