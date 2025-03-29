Лечение доброкачественных опухолей костей развивают в Тюмени

В травматолого-ортопедическом отделении детского стационара Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) активно развивается одно из ортопедических направлений - лечение доброкачественных опухолей костей. Среди данного вида заболеваний часто встречаются костные кисты (аневризмальные и солитарные).

В приёмное отделение детского стационара обратился 16-летний пациент с жалобами на периодические боли в бедре. После проведенных исследований выявлена аневризмальная киста бедренной кости, которая является доброкачественным образованием, характеризующимся наличием полостей, заполненных кровью. Встречается чаще в длинных трубчатых костях и позвонках.

"На базе ОКБ №2 разработан алгоритм лечения и ведения таких пациентов. Учитывая локализацию образования и его размер, был выбран хирургический метод лечения: экскохлеакция кисты с последующим заполнением костного дефекта костным трансплантатом, фиксацией накостной металлической пластиной", - рассказала травматолог-ортопед детского стационара ОКБ №2 Евгения Таскаева.

Лечение аневризмальной костной кисты варьируется в зависимости от локализации, размера и симптоматики. Врачи выбирают консервативный метод лечения - наблюдение, симптоматическую терапию и пункцию, либо хирургическое лечение - краевую резекцию кости, обработку фрезами костной полости с последующей пластикой (заполнение дефекта костью) и металлостеосинтезом, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).