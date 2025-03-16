Тюменские врачи спасли ногу 49-летнему мужчине

Травматологи тюменской Областной клинической больницы №2 спасли ногу 49-летнему мужчине.

Бригада скорой медицинской помощи привезла в больницу пациента, нога которого во время работы с мотокультиватором по неосторожности попала во вращающийся механизм. Конечность "намотало" на плуг, пришлось везти мужчину в больницу вместе с мотокультиватором.

Мультидисциплинарной бригаде в реанимационном зале удалось освободить деформированную конечность. Нога пациента была у-образной формы и вывернута внутрь. Рентгенография показала многооскольчатый перелом костей голени - с 17 фрагментами отломков.

"Команда травматологов ОКБ №2 провела оперативное вмешательство в несколько этапов. Во-первых, выполнили первичную хирургическую обработку ран, так как перелом был открытым. Во-вторых, произвели репозицию костных отломком, то есть их анатомически правильное сопоставление и фиксацию аппаратом Илизарова", - рассказал врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Вусал Мамедов.

Врачам удалось в кратчайшие сроки восстановить конечность, так как при поступлении она была холодной из-за сдавления сосудов, что привело бы к ампутации.

В течении нескольких месяцев у пациента проходил процесс заживления, после чего аппарат Илизарова сняли, и мужчина был направлен на реабилитацию. Сейчас он чувствует себя отлично и имеет возможность полноценно передвигаться, - сообщает

Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).