Уникальную операцию пациентке после ДТП провели тюменские врачи

Врачи Областной клинической больницы №2 провели уникальную операцию, которая спасла жизнь 31-летней пациентке и вернула ей зрение и слух после тяжелой автомобильной аварии.

В конце марта женщина попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие и была доставлена в Областную больницу №4 города Ишима. Врачи диагностировали у нее тяжелую сочетанную травму с повреждениями органов брюшной полости. В экстренном порядке пациентке провели операцию по удалению селезенки и части сальника. После стабилизации состояния ее перевели в Областную клиническую больницу №2 для дальнейшего лечения.

При поступлении в ОКБ №2 пациентка была осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей, которые выявили множественные переломы и серьезное повреждение основания черепа.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мясник

Акобович Арабханян пояснил, что травма привела к разрыву внутренней сонной артерии — крупного сосуда, снабжающего кровью головной мозг. В результате артериальная кровь начала поступать непосредственно в кавернозный синус — венозная сосудистая структура, расположенный у основания черепа. Это патологическое соединение артерии и вены называется каротидно-кавернозным соустьем (ККС). Такой сброс вызывает повышение давления в кавернозном синусе и нарушает нормальный кровоток головного мозга.

Каротидно-кавернозное соустье является редкой, но очень опасной патологией. Помимо пульсирующего экзофтальма, потери зрения и слуха, оно может привести к ряду грозных осложнений, таких как, к инсульту или венозному инфаркту мозга и другим. Для спасения жизни и здоровья пациентки врачи ОКБ №2 приняли решение о проведении

эндоваскулярного вмешательства — высокотехнологичной малоинвазивной операции. Под руководством Мясника Арабханяна команда эндоваскулярных хирургов провела уникальную и сложную операцию по эмболизации каротидно-кавернозной фистулы, используя комбинированный доступ через бедренную артерию и венозные сосуды верхних конечностей.

"Для эмболизации фистулы применялись платиновые микроспирали — тонкие, гибкие металлические проволочки, которые вводились через микрокатетер непосредственно в полость каротидного синуса. Спирали обеспечивали механическое заполнение патологического канала, способствуя тромбообразованию и прекращению аномального кровотока. После укладки микроспиралей в зону фистулы дополнительно вводился специальный жидкий имплант — полимерный эмболизирующий агент. Этот жидкий компонент проникал в мельчайшие ответвления патологного сосуда, заполнял остаточные пространства и обеспечивал плотное герметичное закрытие соустья. Весь процесс контролировался с помощью ангиографии в режиме реального времени, что позволяло точно оценивать эффективность эмболизации и предотвращать возможные осложнения.

Через несколько часов после операции состояние пациентки значительно улучшилось. Ей удалось вернуть зрение и слух, а также избежать опасных осложнений. В течение нескольких недель она находилась под наблюдением специалистов отделения нейрохирургии, а затем была выписана домой в удовлетворительном состоянии, - сообщает АиФ-Тюмень.