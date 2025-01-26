Тюменские врачи спасли жизнь мужчине 53 лет

53-летний мужчина поступил в приемное отделение с жалобами на боль в животе, отдающей в левую лопатку и тошноту. Вышел на улицу во время рабочего дня и почувствовал себя плохо, а когда симптомы стали нарастать, вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

"При поступлении выявили одновременно несколько опасных диагнозов: компьютерная томография показала аппендицит, а ЭКГ - острый инфаркт нижней стенки левого желудочка. Абдоминальная форма инфаркта нередкое явление и часто пациенты могут испытывать болевые ощущения преимущественно в области верхней части живота. Коллективно было принято решение о последовательном проведении двух операций - стентировании коронарных артерий и аппендэктомии", - рассказала врач-кардиолог ОКБ №2 Анастасия Помигалова.

В ходе операции эндоваскулярные хирурги удалили внутрисосудистым доступом тромб и имплантировали стент. Затем хирурги успешно выполнили удаление аппендикса.

На следующие сутки пациент снова почувствовал неприятные ощущения в области груди, были проведены исследования и принято решение о стентировании еще одной артерии со значимым атеросклеротическим поражением.

Некоторое время пациент получал консервативное лечение и находился под наблюдением кардиологической и хирургической службы Областной клинической больницы №2. Сейчас он выписан в удовлетворительном состоянии, - сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).