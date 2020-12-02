Тюменские врачи помогли женщине, у которой невыносимо болела голова из-за опухоли

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени пациентке из Нового Уренгоя провели сложную операцию — удалили опухоль шейного отдела позвоночника

Проблемы со здоровьем у Юлии Кубагушевой из Нового Уренгоя начались с сильных головных болей. Поначалу врачи ничего серьезного не заподозрили, применяли консервативные методы лечения, но состояние женщины ухудшалось.

"Дома врачи меня лечили от разных заболеваний, правильный диагноз поставили не сразу. Головные боли были такими сильными, что я не могла встать. Немели руки, не ела, не спала. Сильнодействующие препараты не помогали", — вспоминает Юлия.

После проведенной МРТ стало понятно, что проблемы со здоровьем у Юлии из-за опухоли, появившейся в шейном отделе позвоночника. Сама опухоль была небольшой, но место ее расположения настораживало нейрохирургов.

"Шейный отдел — самое опасное место, поскольку здесь спинной мозг переходит в головной, а также в шее проходит большая нервно-сосудистая магистраль. И любая патология, сконцентрированная в данном отделе, представляет большую угрозу и может привести к серьезным осложнениям, в том числе инвалидизации больного. Операция сложная. Взвесив все за и против – опухоль было решено удалить", — рассказал Давид Набиев, заведующий нейрохирургическим отделением №3 (спинальное) Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Юлия очень боялась операции, но и понимала, состояние здоровья будет ухудшаться. Настроиться на оперативное вмешательство ей помогла соседка по палате.

"У нее оказалась схожая с моей проблема, она уже перенесла операцию, чувствовала себя хорошо и убеждала меня в том, что не надо бояться, надо верить в выздоровление. Большую роль сыграло и доброжелательное отношение со стороны специалистов центра. Они мне обьяснили, что технически операция – сложная, но все будет хорошо. Я решилась. И вот улыбаюсь, с вами разговариваю", — говорит Юлия.

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов провел вместе с бригадой на ногах 8 часов, именно столько длилась операция по удалению опухоли. Выбор методики, тщательно спланированный анатомический доступ, присутствие на операции и других узких специалистов позволили ювелирно удалить опухоль, не повредив нервные окончания и сосуды.

"Мы всегда собираем в операционной мультидисциплинарную бригаду врачей, когда предстоит сложный случай. К таким операциям готовимся, продумав все до мельчайших деталей. Скажу, что появление опухоли в шейном отделе — явление нечастое, но в нашем центре такие операции проводятся. Мы просто за них беремся, потому что в других клиниках пациентам отказывают, люди едут со всей страны и ближнего зарубежья к нам", — рассказал профессор Суфианов.

Проведенное гистологическое исследование показало, удаленная опухоль — доброкачественная.