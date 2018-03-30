Тюменские биатлонисты завоевали несколько медалей на чемпионате России

Фото: ЦСП72

Вчера в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. В первый день в индивидуальных гонках тюменские биатлонисты взяли три медали.

Среди мужчин стал первым Александр Логинов, серебро у Евгения Гараничева. Замкнул тройку Алексей Волков, выступающий за ХМАО.

Среди женщин бронзу завоевала тюменка Ирина Услугина. Второе место у Тамары Ворониной (Свердловская область), первое — у Анастасии Егоровой (Мурманская область), сообщает ЦСП72.

Сегодня, 31 марта, состоятся спринтерские гонки, 1 апреля — гонки преследования, 3 апреля — женская эстафета и мужской масс-старт, 4 апреля — женский масс-старт и мужская эстафета.