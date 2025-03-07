На "Кубке защитников Отечества" в Ханты-Мансийске выступят 4 тюменских ветерана СВО

Всероссийские соревнования по зимним видам спорта среди ветеранов СВО "Кубок Защитников Отечества" пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта. Участие в них примут более 300 человек из 60 регионов России, в том числе 4 тюменца.

"Три наших ветерана выступят в дисциплинах "лыжные гонки" и "биатлон", один – в дисциплине "горные лыжи". При поддержке правительства Тюменской области уже приобрели для ребят весь необходимый инвентарь", - сообщила заместитель руководителя фонда "Защитники Отечества" Тюменской области Анастасия Левинова.

Герой России Рустам Сайфуллин отмтеил, что команда Тюменской области уже зарекомендовала себя как одна из сильнейших в России на соревнованиях в 2023 и 2024 годах. Главная задача ветеранов – быть примером для ребят, которые проходят реабилитацию в госпиталях.

Капитаном команды Сайфуллин назначил ветерана СВО Николая Ларкова. "Я уже раньше увлекался лыжными гонками. После ранения врачи посоветовали заниматься спортом, и я возобновил занятия. В фонде "Защитники Отечества" мне выделили специальную экипировку и подобрали профессионального тренера. И я стал показывать хорошие результаты. Настрой только на победу", - отметил Ларков.

Для Семена Аполонова лыжи – любимый вид спорта, бегал до ранения. "Встать на них вновь было для меня большой радостью. Перед соревнованиями посещаю занятия каждый день. С каждой тренировкой результаты становятся все лучше. С учетом имеющихся травм результатами очень доволен. Спорт для меня – это жизнь. Он формирует в нас стержень, который помогает не сдаваться перед трудностями", - отметил Семен.