В Тюмени в выходные начнутся всероссийские соревнования по биатлону

В субботу, 21 декабря, на территории Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" города Тюмени стартуют всероссийские соревнования по биатлону.

Участие в них примут примерно 200 юниоров и юниорок.

Программа соревнований:

21 декабря

11:00 - спринт 10 км, юниоры

14:00 - спринт 7,5 км, юниорки

23 декабря

11:00 - эстафета 3х6, юниорки

14:00 - эстафета 4х7,5 км, юниоры

24 декабря

11:00 - масс-cтарт-большой 12 км, юниоры

13:00 - масс-cтарт-большой 9 км, юниорки.