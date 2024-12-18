В Тюмени в выходные начнутся всероссийские соревнования по биатлону

В субботу, 21 декабря, на территории Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" города Тюмени стартуют всероссийские соревнования по биатлону.
Участие в них примут примерно 200 юниоров и юниорок.
Программа соревнований:
21 декабря
11:00 - спринт 10 км, юниоры
14:00 - спринт 7,5 км, юниорки
23 декабря
11:00 - эстафета 3х6, юниорки
14:00 - эстафета 4х7,5 км, юниоры
24 декабря
11:00 - масс-cтарт-большой 12 км, юниоры
13:00 - масс-cтарт-большой 9 км, юниорки.
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