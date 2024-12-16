Моор поздравил тюменских спортсменов с россыпью наград

Биатлонистка Сливко успешно выступила на соревнованиях в Удмуртии, в Пермском крае отличились лыжники Сорина, Терентьев и Смирнова, с наградами из поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Целую россыпь наград завоевали тюменские спортсмены на выходных. Биатлонистка Виктория Сливко стала лучшей на "Ижевской винтовке" сразу в двух дисциплинах: спринте и гонке преследования. Для Вики этот турнир вообще получился очень удачным. У нее в Удмуртии три награды. Два золота и бронза. С медалями уезжают из Пермского края наши лыжники. На этапе Кубка России золото в спринте у Александра Терентьева, серебро у Татьяны Сориной. В гонке преследования отличилась также Екатерина Смирнова, она пришла к финишу вторая.Поздравляю спортсменов и тренеров! Так держать!" - написал Моор в своем телеграм-канале.