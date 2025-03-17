Свыше 15 тысяч болельщиков собрал в Тюмени чемпионат России по биатлону

Тюменский центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" принял более 15 тысяч зрителей за три дня чемпионата России по биатлону. Об этом проинформировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Лучшие атлеты России и Белоруссии соревновались в суперспринте и смешанной эстафете.
"Яркие спортивные баталии, море положительных эмоций, полный стадион болельщиков – это все наш тюменский этап чемпионата России по биатлону. География – самая обширная, на трибунах были даже гости из Крыма", – подчеркнул глава региона.
В смешанной эстафете победу одержала сборная Белоруссии. Команда Московской области пришла второй, а свердловская дружина – третьей. Александр Моор поздравил победителей и вручил им награды.
Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев был одним из почетных гостей биатлонного праздника.
"Настроение всегда поднимается, когда в "Жемчужине Сибири" проходят такие замечательные соревнования. Трибуны полны, царит азарт. Гонка очень зрелищная. Важно, чтобы зрители остались довольны. Энергия, идущая с трибун, просто великолепна. Считаю, что все прошло успешно", – отметил Владимир Якушев.
Соревнования чемпионата России по биатлону продолжатся в Тюменской области – 19 и 20 марта в биатлонном центре имени Александра Тихонова в Увате пройдут мужской и женский масс-старты. Александр Моор пожелал российским биатлонистам успехов на тюменской земле.
"Благодарю биатлонистов за яркие эмоции и захватывающую борьбу. Спасибо болельщикам за преданность и поддержку нашего спорта", – сказал губернатор.
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