В Тюмени разыскивают пропавшего без вести журналиста

В Тюмени 12 марта пропал 40-летний Александр Круглов, до настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщае поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области.

По данным поисковиков, мужчину последний раз видели в Восточном административном округе города Тюмени, поиски начали вести с 16 марта после обращения за помощью.

Местные интернет-издания пишут, что Круглов журналист и в Тюмень приехал освещать чемпионат по биатлону, однако до соревнований он не доехал. Круглов также является автором канала о биатлоне "Штрафные 150" на Youtube и в Telegram, в последнем в комментариях сегодня появилось сообщение, что админ канала пропал 12 марта.