Тюменские депутаты выступают за земельную амнистию для жителей частного сектора

Фото из открытых интернет-источников

Депутаты Тюменской городской думы 29 марта проголосовали за внесение в облдуму законопроекта "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно". Только в Тюмени не менее 700 домов, фактические владельцы которых годами ожидают решения данной проблемы.

Речь идет, в основном, о тех, кто живет в частном секторе и еще в советские времена каким-то образом получил участок земли для строительства или купил дом, но документов, подтверждающих право собственности, у них до сих пор нет.

"Необходимость законопроекта назрела давно. Давно уже люди обращаются, - сообщил журналистам председатель гордумы Дмитрий Еремеев. - Есть территории в городе, где такие случаи массовые. Например, улица Береговая, территория бывшего судоремонтные завода. В те далекие, в основном, советские времена директора заводов, территория которым принадлежала, говорили людям: вот вам участок - стройтесь. Они построились. Долгое время уже живут. Не одно поколение сменилось в этих домах. Однако правовых механизмов, чтобы оформить в собственность земельные участки и домостроения, у них сегодня нет".

До 2006 года жильцы могли доказать свое право на дом и участок через суд. Но законодательство изменилось, и сейчас, чтобы оформить в собственность дом или землю, нужны правоустанавливающие документы. Если их нет, то и права на оформление нет.

"Мы искали разные пути решения этого вопроса. Главное - законопроект разработан. Мы вступаем в согласительные процедуры с областью по этому вопросу. Я не думаю, что будут какие-то сложности в прохождении в облдуме. Очень надеюсь, что область нас поддержит в этом вопросе", - отметил Еремеев.

Инициатором законопроекта выступила фракция "Единой России".

С докладом по вопросу на заседании думы выступил заместитель председателя думы Николай Романов. Он отметил, что законопроект позволит тем, кто до 2006 года приобрел или построил жилье на неоформленном документально участке, бесплатно оформить его в собственность. "Оформляются участок, дом - начинается выплата налогов, люди могут спокойно ходить по месту прописки в поликлиники, школы, другие социальные вопросы решать", - добавил Романов.

Исполнение закона, в случае принятия, нужно сделать как можно проще для населения, уверены депутаты.

Юрий Баранчук напомнил, что до 2006 года у граждан была возможность узаконить свои дома и участки через суд, однако многие объекты остались не оформленными и в итоге попали под многоэтажную застройку. Особенно это касается пожилых людей, которые приобретали свои дома по всевозможным распискам, договорам, строили свои дома на землях промышленных предприятий или на окраинах деревень по устному разрешению руководства.

"В понедельник ко мне пришла многодетная семья из Зареки. Мама главы семьи еще в 1974 году купила у пожилой женщины деревянный домик. В 2006-м она умерла, документы оформить не успели, и участок был отведен под многоэтажную застройку. Сегодня стройка подошла к забору, а завтра их дом снесут и они окажутся на улице? Этого нельзя допустить. Закон должен дать им оформить право на квадратные метры этой земли", - привел конкретный пример депутат.

Николай Моисеев сообщил, что сотни жителей уже давно обращаются к депутатам гордумы. "Я имею массу примеров, когда люди обращаются к исполнительной власти. Они тратят свои деньги, много времени ходят по разным инстанциям в надежде оформить дома и участки. Я уже на комиссии об этом говорил. Для них нужна амнистия. Во многих субъектах подобное уже принято и действует: в Пермском, Алтайском краях, Волгоградской области и ряде других", - сообщил депутат.

Дмитрий Осипов отметил, что подобные примеры принято называть самовольными постройками, однако это неправильно. "В большинстве случаев люди живут на этой земле, в этих домах десятки лет. Когда был принят Земельный кодекс, многие оказались в положении между небом и землей из-за некорректного ведения хозяйственных карточек или нарушений в ведении документации. У людей должно быть право на оформление собственности, которая им фактически принадлежит", - уверен Осипов.

Председатель комиссии по градостроительству и земельным отношениям Алексей Рагозин сообщил, что члены комиссии поддержали законопроект. "Он стопроцентно имеет социальный статус и позволит облегчить жизнь наших граждан", - заключил депутат.

Альбина Селезнева отметила, что на ее избирательном участке 92 проблемных дома. Горожане не раз обращались по вопросам, связанным с оформлением документов на домовладения и участки - "эта гражданская инициатива дает свои результаты".

Фракция ЛДПР поддержала инициативу коллег. "Мы всегда выступаем против повышения цен на продуктовую корзину, ЖКХ, повышение налогов. Все, что касается улучшения жизни людей, качества этой жизни, мы поддерживаем. И мы за то, чтобы люди могли наконец-то почувствовать себя настоящими собственниками", - сообщил Мурат Тулебаев.

Фракция КПРФ также поддержала законопроект, но с оговоркой. Динар Абукин призвал предусмотреть жесткие препоны для тех, кто "под шумок захочет приватизировать свои незаконные участки" - нужно внимательно отработать с каждой семьей, по каждому участку.

"Мы попытались предоставить максимальную возможность людям легализовать землю и свои домовладения - сделать всеобщую амнистию", - подчеркнул Еремеев. Что касается вероятного мошенничества, то тюменские депутаты, учитывая опыт других регионов, старались "предусмотреть все, чтобы не наступить на их грабли". "Понятно, что от всякого рода обстоятельств мошеннического плана мы не застрахованы. Такие случаи могут быть. На этот случай есть Уголовный кодекс", - напомнил депутат.

Областные парламентарии могут рассмотреть законопроект до летних каникул, предположил председатель городской думы. В случае его принятия в правительстве Тюменской области разработают нормативно-правовую документацию, где будут прописаны все процедурные и технические вопросы, связанные с реализацией права граждан.

Тихонова Татьяна