Тюменский проект наставничества расширяет географию

Социальный проект наставничества "Шанс", реализуемый в Тюмени второй год, запустят в Ялуторовске. В первую волну проекта попали десять подростков, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Наставниками ребят стали ялуторовские политики и спортсмены, менеджеры и психологи, тренеры и руководители творческих студий, лидеры общественного мнения. На своем примере они покажут подросткам, нуждающимся в помощи и поддержке, путь позитивной самореализации. В течение всего проекта для участников пройдут творческие и прикладные мастер-классы, спортивные соревнования, психологические тренинги.

Принять участие в проекте и стать наставником может любой желающий, зарегистрироваться можно по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/shans-v-yalutorovske-/. А на сайте "Моей территории" будущие наставники могут пройти тест и узнать о направлениях наставничества "Шанса": https://goo.gl/j3xaeD.

