Тюмень вошла в число лидеров конкурса "Города для детей.2024"

Тюмень была признана одной из тридцати победителей Всероссийского конкурса "Города для детей.2024" и получила награду в категории "С заботой о будущем". Церемония награждения прошла в Совете Федерации.

Галина Карелова, председатель конкурса и первый заместитель комитета СФ по вопросам федеративного устройства, региональной политики, местного самоуправления и делам Севера, в своем выступлении к победителям отметила: "Вы трудитесь для детей, заботясь о их настоящем и будущем, чтобы они, независимо от того, проживают ли они в больших городах или малых поселках, всегда чувствовали защиту, внимание и тепло".

Конкурс ежегодно организуется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России с поддержкой Совета Федерации РФ. В этом году он стал рекордным по количеству участников и проектов: 303 муниципалитета из 67 регионов представили более 20 тысяч социально значимых инициатив, которые затронули свыше 2,6 миллиона детей и взрослых.

Тюмень также презентовала опыт работы с семьями, включая тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. Муниципальная инициатива "Пространство для реализации проектов "Улетная точка" была признана лучшей в сфере ответственного родительства. Это специализированное пространство для творчества и общения детей и их семей, содействующее улучшению качества жизни и укреплению взаимоотношений между детьми и родителями.