Центры для дневного пребывания детей-инвалидов открываются в Тюменской области

Фото — АНО "Институт уникальных детей"

С начала 2025 года три центра дневного пребывания открылись в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске. Первое учреждение начало работать в Тюмени в конце 2023 года при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках пилотного проекта стратегической программы "Сопровождение через всю жизнь", реализуемой Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В работе специалистов используются адаптивные спортивные настольные игры, проводятся творческие мастер-классы, курсы по формированию жизненной компетенции для подростков от 12 лет. Услуги пребывания для родителей бесплатны.

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова:

В центрах дневного пребывания помогают сформировать у детей с инвалидностью необходимые жизненные навыки, социализироваться, улучшить коммуникацию. В целом это способствует улучшению качества жизни семей, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью.

В Тюмени центры работают в реготделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ), тел. 8-915-330-88-25 и в АНО "Институт уникальных детей", тел. 8 (3452) 68-55-66. В Ишиме с детьми работают в АНО "Центр реализации социальных программ и проектов "ПрофСтандарт", тел. 8-919-937-83-48, в Ялуторовске - в АНО социальной поддержки, развития и укрепления здоровья "Пристань Добрых Дел", тел. 8 (34535) 3-75-00.

Центры дневного пребывания открываются при поддержке департамента социального развития Тюменской области на базе негосударственных организаций.