Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" представят три участника

Ученица из школы Казанского района, студент тюменского техникума стройиндустрии и сотрудник аграрного университета со своими проектами в числе 300 участников со всей страны прошли в финал Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", основная идея которого – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов, сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В целом в конкурсе "Моя страна – моя Россия" стали участвовало более 55,3 тысячи человек из России, а также девяти иностранных государств. В 2024 году конкурс проходил в 13 номинациях, охватывающих практически все сферы социально-экономического развития российских территорий.

От Тюменской области в финал прошли Федор Маслов - сотрудник ФГБОУ "Государственный аграрный университет Северного Зауралья", с проектом "Культурное сердце деревни", Айнагуль Сактаганова - ученица школы с. Казанское с проектом "Традиция изготовления национального казахского изделия "корпе" по мотивам лоскутного шитья с использованием передовых производственных технологий", Никита Павлов - студент Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства" с проектом "Слушать – это красиво".

Авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23–24 ноября и 30 ноября – 1 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса "Моя страна – моя Россия" запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке Центра знаний "Машук" в декабре 2024 года.