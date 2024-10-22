Тюмень, Ишим и Голышманово получат по 5 млн рублей на гранты для соцпредпринимателей

Департамент социального развития Тюменской области подвел итоги первого конкурса среди муниципальных образований на предоставление из регионального бюджета субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
Конкурс проводился в рамках Года семьи. Общий фонд отбора составил 15 млн рублей. Субсидии в размере 5 млн рублей будут предоставлены администрациям Тюмени, Ишима и Голышмановского округа для проведения специальных (дополнительных) конкурсов глав муниципальных образований по двум направлениям: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей.
Всего на конкурс поступили заявки от 5 органов местного самоуправления. Отбор проводился в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 452-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика"
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