Тюмень, Ишим и Голышманово получат по 5 млн рублей на гранты для соцпредпринимателей

16:00 22 октября 2024
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Департамент социального развития Тюменской области подвел итоги первого конкурса среди муниципальных образований на предоставление из регионального бюджета субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Конкурс проводился в рамках Года семьи. Общий фонд отбора составил 15 млн рублей. Субсидии в размере 5 млн рублей будут предоставлены администрациям Тюмени, Ишима и Голышмановского округа для проведения специальных (дополнительных) конкурсов глав муниципальных образований по двум направлениям: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей.

Всего на конкурс поступили заявки от 5 органов местного самоуправления. Отбор проводился в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 452-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика"

Теги: грант , НКО , социальные проекты
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