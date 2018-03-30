Тюмень за день: 29 марта

В пяти муниципалитетах Тюменской области запретили автобусные перевозки детей
В Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах 29 марта отменены детские перевозки автобусами. В целях дорожной безопасности, уточняют в областном ГИБДД.
В Тюменской области установят единый размер минимальной заработной платы
С 1 мая 2018 года в Тюменской области устанавливается единый размер минимальной заработной платы — 11212 рублей и для работников бюджетной сферы, и для работников реального сектора экономики.
Музыкальный фестиваль Владимира Спивакова планируется и в следующем году
Второй музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в апреле следующего года. Об этом рассказал директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов в ходе прямого эфира с закрытия фестиваля.
В Тюмени стартовала неделя детской книги
В Тюмени в начале школьных каникул прошло открытие ежегодной недели детской и юношеской книги "Читай. Твори. Смотри". Программа "Гастроли лучших книг" прошла в Центральной детской библиотеке.
Будущие нейрохирурги готовятся к олимпиаде на приз губернатора Тюменской области
Около 80 студентов медицинских вузов России и ближнего зарубежья подали заявки на участие в первой международной олимпиаде по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области.
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