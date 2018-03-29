Музыкальный фестиваль Владимира Спивакова планируется и в следующем году

Второй музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в апреле следующего года. Об этом рассказал директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов в ходе прямого эфира с закрытия фестиваля.

"Мы проговорили с Владимиром Теодоровичем все условия, уже есть договоренность, что фестиваль пройдет 13, 14 апреля 2019 года. Он будет или двухдневным, или трехдневным как этот, пока даты ориентировочные, — рассказал Андрей Владимирович. — Такие фестивали показывают высокий уровень культурной жизни Тюмени и области, к нам приезжают зрители из других регионов. Так, например, на фестиваль Дениса Мацуева приезжали с севера, с Екатеринбурга, Кургана и других городов".

В Тюменской филармонии состоялся трехдневный музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". На сцене играл Национальный филармонический оркестр России под руководством маэстро Владимира Спивакова. 25, 26 и 27 марта гости Тюменской филармонии услышали три совершенно разные программы.

В первый день с Национальным филармоническим оркестром России под управлением маэстро Спивакова выступил артист театра "Новая опера", приглашенный солист Большого театра Василий Ладюк (баритон).

"Нас с Владимиром Теодоровичем связывает настоящая дружба, которая длится много лет, — рассказал Василий Ладюк. – Все, что происходит на сцене, доставляет удовольствие зрителю, который уходит с концерта с хорошими эмоциями, приподнятым настроением. Это, действительно, творческий союз между нами. Ну а мы, в свою очередь, также получаем удовольствие от совместного музицирования. Надеюсь, что концерт станет музыкальным подарком тюменцам в этот чудесный весенний день". В программе "Сокровища и раритеты Бельканто" прозвучали увертюры и арии из опер Россини, Беллини, Доницетти.

Во второй день гости фестиваля слушали великолепную игру оркестра и юного пианиста, стипендиата фонда "Новые имена" Тимофея Владимирова, воспитанника фонда Спивакова. В следующий свой приезд Владимир Спиваков пообещал, помимо концертов, провести встречу с молодыми дарованиями. "Очень много талантливых ребят, особенно, в регионах, — отметил Спиваков. — В своем детском фонде мы стараемся следить за их успехами, проводим мастер-классы, дарим им инструменты". Программа концерта "XX век — время Шостаковича" была полностью посвящена творчеству Дмитрия Шостаковича.

В третий день, 27 марта, на закрытии музыкального фестиваля вновь выступил легендарный коллектив — Национальный филармонический оркестр России, всемирно известный маэстро Владимир Спиваков и солист Вадим Эйленкриг — экстраординарный джазовый трубач.

"Я уверен, что аншлаг не потому, что я приехал, – рассказывает Вадим Эйленкриг, — а потому, что Владимир Теодорович и Национальный филармонический оркестр России – это коллектив, на который, по-моему, никогда не бывает свободных мест в зале. Мне очень приятно, что они пригласили меня выступить. В программе — аранжировка замечательного музыканта Игоря Кадомцева, которая сделана специально для НФО, я ее никогда не играл, мы играем эту аранжировку только с Владимиром Теодоровичем. Это непростое произведение, там нет партии сольной трубы, я специально так сделал, чтобы никто, кроме меня, ее не знал и не смог сыграть. Это кроссовер классики и джаза. За классику отвечают музыканты, которые сидят на сцене в смокингах и фраках, а за что-то более импровизационное отвечаю я".

Последний раз в Тюмень Владимир Спиваков приезжал 9 лет назад. По словам маэстро, главное в гастролях Национального оркестра — играть в России, больше ездить по городам нашей родины. Когда он услышал, что появится возможность сделать фестиваль в Тюмени, то сразу откликнулся на предложение.

Фестиваль проходил при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.