В Тюменской области установят единый размер минимальной заработной платы

С 1 мая 2018 года в Тюменской области устанавливается единый размер минимальной заработной платы — 11212 рублей и для работников бюджетной сферы, и для работников реального сектора экономики.

Дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной зарплате в Тюменской области было подписано 23 марта правительством Тюменской области, Тюменским областным советом профсоюзов и Региональным объединением работодателей Тюменской области.

На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Тюменской области минимальная заработная плата для работников внебюджетного сектора экономики составляет 11212 рублей, для работников бюджетной сферы — 9530 рублей.