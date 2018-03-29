В Тюмени стартовала неделя детской книги

В Тюмени в начале школьных каникул прошло открытие ежегодной недели детской и юношеской книги "Читай. Твори. Смотри".

Программа "Гастроли лучших книг" прошла в Центральной детской библиотеке. Сказочник Сергей Ильин порадовал детей и взрослых интермедией "Рассказ про Петрушку, или выступление ярмарочных кукол". Мастер по дереву Святослав Шитов рассказал ребятам о важности деревянной игрушки и пользе взаимодействия с ней, а также раскрыл неизвестную многим читателям тайну сказки "Конек-Горбунок". Ребята могли поиграть большой деревянной Рыбой-кит, на спине которой расположились сказочные реки, дома, мосты и деревья. С другими деревянными игрушками можно познакомиться на выставке "Деревянные сказочные герои", она будет работать в Центральной детской библиотеке до 1 апреля. Выступили на празднике и участники мастерской русского праздника "Сибирская отрада".

В программе недели детской книги еще много мероприятий. Одним из главных событий "Книжкиной недели" станут встречи с московской детской писательницей Наталией Волковой. Она представит публике новую повесть "Разноцветный снег". Встречи состоятся 30 марта в библиотеке №8 и Центральной городской библиотеке и 31 марта в библиотеке №16.