Стали известны результаты первого грантового конкурса 2025 года

Президентский фонд культурных инициатив в конце декабря 2024 года объявил результаты первого грантового конкурса 2025 года. Проект "Мы в поле зернышки" стал одним из победителей благодаря своей миссии по сохранению и популяризации культурного наследия округа через призму жизни и творчества Зота Корниловича Тоболкина.

В ходе реализации проекта участники посетят малую родину писателя, увидят места, вдохновившие его на создание произведений, и посмотрят театрализованные зарисовки. В Центральной библиотеке г. Заводоуковска откроется выставка, стилизованная под рабочий кабинет З.К. Тоболкина с его личными вещами и книгами.

Кульминацией проекта станет литературно-краеведческая конференция "Зотовские чтения", где выступят учащиеся, библиотекари и тюменские писатели.

Это не первый грант, который получили специалисты Центра. Вместе с коллегами из "Содружества библиотек Тюменской области" в прошедшем году они участвовали в проекте "Истории сказочного городка", также получившем грант Президента РФ, предоставленный Президентским фондом культурных инициатив.

В декабре 2024 четвероклассники заводоуковской школы №1 с удовольствием слушали аудиоспектакль "Городок на бугре" по мотивам одноименного произведения Константина Лагунова, а затем участвовали в познавательно-игровой программе, посвященной творчеству тюменского писателя.

По материалам Заводоуковского библиотечного центра