О правилах хранения искусственных елей рассказали тюменцам

Санитарный врач Николай Дубинин предупреждает, что аналоги живых лесных красавиц могут вызывать аллергические реакции.

"Хранить елку следует в сухом месте, вдали от солнечных лучей, чтобы избежать повреждения пластика", — рассказал он.

При правильном хранении и уходе искусственные елки могут прослужить долго. Однако со временем пластик, особенно ПВХ, может терять свои свойства. Под воздействием влаги и перепадов температуры материал может начать разлагаться и выделять токсичные вещества, такие как фталаты или канцерогенные соединения. Чтобы предотвратить такие риски, Дубинин рекомендует хранить елку в сухом и прохладном месте, вдали от источников солнечного света.

Эксперт также советует периодически проверять состояние елки: "Если материал начинает трескаться или выделять неприятный запах, лучше заменить ее, - сообщает КП-Тюмень.