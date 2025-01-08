Предметы для сдачи ЕГЭ в 2025 году нужно выбрать до 1 февраля

Около11,5 тысяч тюменских выпускников 11 классов закончат школу в 2025 году. Для получения аттестата необходимо сдать два обязательным предмета: русский язык и математику. Математику базового уровня выбирают гуманитарии, которым эта дисциплина не потребуется при поступлении. Математика профильного уровня нужна для инженерных, строительных, ИТ и пр. специальностях.

Остальные предметы - на выбор, зависят от направления обучения в вузах (при поступлении в учреждения СПО нужен только аттестат). Специалисты рекомендуют ограничиться одним-двумя дополнительными предметами. Определиться с перечнем дисциплин нужно до 1 февраля как выпускникам нынешнего года, так и прошлых лет, кто намерен поступать в вузы в 2025 году.

Выпускникам прошлых лет в этот же срок нужно написать заявление в департаменте образования, предоставив копии и оригиналы паспорта, СНИЛСа, аттестата о среднем общем образовании. При смене ф.и.о. – подтверждающее свидетельство. Обращаться на ул. Володарского, 13, каб. 202, по будням с 14.30 до 16.30.

Итоговая аттестация пройдет в три периода. Досрочный продлится с 21 марта по 21 апреля, включая резервные дни. Основной стартует 23 мая и завершится 3-4 июля, когда можно будет пересдать один из ЕГЭ. В дополнительный период, с 4 по 23 сентября, можно пересдать русский язык и математику, чтобы получить аттестат, - сообщает Вслух.ру.