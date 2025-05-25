"Школа для родителей" работает в "Роднике"

В тюменском "Центре комплексной реабилитации "Родник" провели очередное занятие в "Школе для родителей" на тему "Что должны знать родители ребенка с нарушениями речи?". Встречу организовали в формате консультаций с ведущим специалистом по социально-педагогической реабилитации, логопедом Анной Карагодиной.

"Проговорили с родителями о том, что такое общее недоразвитие речи, какие бывают его уровни, чем они отличаются. Почему речь у ребят так часто бывает аграмматичной, к какому речевому нарушению это относится, и что с этим делать?", — рассказала Анна.

Вопросы, которые волновали родителей: Обращаться ли к нейропсихологу? Нужен ли в принципе такой специалист ребенку? В каких случаях и когда нужно обратиться за помощью? Что такое лого-фасциальный массаж.

Не всегда есть возможность поговорить со специалистом во время занятия. Или же вопросы приходят после. Формат консультаций с ведущими специалистами направлений хорошо справляется с этой задачей. Родители могут получить ответы на вопросы и выстроить план, как двигаться дальше, - сообщили в ЦКР "Родник" (г. Тюмень).