Онлайн-проект про взаимоотношения запустят в Тюмени

Новый медиапроект "В контакте" запускает команда сообщества для родителей "Своим примером". В сети выйдут четыре социальных ролика, которые наглядно покажут реальные трудности в детско-родительских отношениях. После каждой серии будут опубликованы экспертные видео, где профессиональный психолог разберет вопросы, волнующие современных родителей, и предложит решения.

"В контакте" рассчитан на родителей подростков. Команда проекта снимет социальные ролики, которые показывают трудности в детско-родительских отношениях и способы их преодоления. Видеоролики с участием психолога помогут зрителям увидеть проблемы с новой точки зрения, понять мотивы родителей и подростков и получить советы по улучшению взаимоотношений.

— Мы рады, что проект "В контакте" стал возможным благодаря платформе Росмолодежь.Гранты. Надеемся, что он поможет родителям лучше понять своих детей и построить доверительные отношения. Мы хотим показать, как важна эмоциональная близость для открытого и честного общения. Наша цель — помочь родителям и их детям найти способы укрепить связь. Это улучшит взаимопонимание в семье и защитит подростков от негативного влияния в будущем, — поделилась руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

Съемки социальных роликов уже начались. В центре сюжета — два подростка, у которых сложности в общении с родителями. Один из них — парень из семьи, где все стремятся к успеху. Он жертвует свободным временем ради целей родителей — стать успешным спортсменом. Однако сам мечтает о шахматах. Родители считают шахматы пустой тратой времени, поэтому он играет тайком.

Для создания сценария медиакоманда консультировалась с психологом Ириной Ивановой, специалистом по детско-родительским отношениям. Это позволило отразить взаимодействие подростка и взрослого, создать характеры героев и их мотивацию на основе реальных сложностей в общении, - сообщает Мегатюмень.