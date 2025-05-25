На 123 % вырос интерес соискателей к вакансиям с оплатой связи в Тюменской области

13:39 25 мая 2025
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По мнению экспертов, наблюдается устойчивый тренд на переоценку приоритетов соискателей. Если ранее ключевым критерием выбора работы была заработная плата, то сегодня на первый план выходят дополнительные льготы и компенсации.

По данным "Авито работы", в регионе вырос и интерес к предложениям с корпоративными скидками — плюс 102 % с января по март. На третьем месте по приросту интереса соискателей — вакансии, где компания предлагает бесплатную парковку.

Также из стабильно набирающих популярность факторов комфорта — оплата бензина,
медицинское страхование и оборудованные зоны отдыха. Последний пункт особенно важен для офисных и производственных сотрудников, - сообщает Тюменская линия.

Теги: вакансии
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