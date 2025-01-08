На сайте своиродные.рф можно найти поддержку тюменским участникам СВО и их родным

Тюменские участники и ветераны СВО, их родные и близкие могут найти поддержку и помощь на платформе своиродные.рф, организованную Фондом "Защитники Отечества".

Проект своиродные.рф, направлен на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, их близким. Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами – специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.

Родственники могут использовать платформу для общения с героями СВО, особенно в сложных ситуациях. Психологи, специализирующиеся на посттравматическом стрессовом расстройстве, разработали рекомендации и примеры, которые помогут справиться с трудностями, - сообщает Тюменская линия.