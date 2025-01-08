Воспитанников тюменского "Родника" научили делать сувениры

У ребят и их мам из Центра комплексной реабилитации "Родник" на память о новогодних каникулах останутся сделанные своими руками сувениры.

По традиции, ближе к Новому году в "Роднике" валяют валенки-шептуны. Когда-то в народе было поверье, что подвешенные до восхода солнца над дверью в дом валенки-шептуны — к исполнению желаний.

В один валеночек нужно положить монетку, а в другой — зернышко. После этого, каждый из домочадцев может нашептывать им свои самые сокровенные желания, и они обязательно сбудутся.

Мастерицы "Родника" щедро делятся секретами с мамами, которые приходят на мастер-классы. Свалять войлочный оберег — значит привлечь в дом положительную солнечную энергию, которая задерживается именно на парных предметах.

По материалам ЦКР "Родник".