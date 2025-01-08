Как начать работать после длинных новогодних праздников

После череды насыщенных выходных дней вернуться в рабочий режим не просто. Методикой поделилась заведующий отделением ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №17", врач-профпатолог, Оксана Камынина.

– В идеале не стоит менять слишком сильно привычный режим будней – что касается сна и питания. Но это мало у кого получается. Следующий вариант – за 3-4 дня начинать стабилизировать свой график. Но часто и этого не случается. И отдыхаем мы "до последнего", – отметила врач.

Несмотря на то, что начало года – это не новая жизнь, Оксана Камынина советует не спешить сразу войти в жесткий рабочий график.

Постарайтесь постепенно увеличивать нагрузку, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Конечно, все зависит от ваших обязанностей – но просто подумайте, как их можно минимизировать и войти в ритм постепенно.

Важно также поддерживать физическую активность; прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения помогут улучшить общее настроение и состояние. Даже если все каникулы прошли пассивно, что, конечно, плохо, то с началом трудовой деятельности уделите время двигательной активности. Это поможет вашему организму.

Оставьте некоторые новогодние радости, чтобы не было такого контраста при переходе. Может, сохраните еще какие-то праздничные блюда в рационе – свежеприготовленные, естественно. Или отложите просмотр новогоднего фильма на вечер после каникул, - сообщает Тюменская область сегодня.