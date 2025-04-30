Пассажиры аэропорта Ремезов смогут бесплатно скачать электронные книги о Великой Победе

Российская государственная библиотека совместно с УК "Аэропорты Регионов" запускает к празднованию 80-летия Великой Победы специальную литературную подборку от мобильного приложения "Свет". Пассажиры аэропорта Тобольска смогут бесплатно прочитать электронные книги и послушать аудиопроизведения о Великой Отечественной войне.

На окнах терминала в зале ожидания размещены цитаты из важных произведений о Победе и специальный QR-код, по которому доступна подборка. В нее включены книги, отобранные экспертами Российской государственной библиотеки. Среди сочинений, посвященных бесстрашию и мужеству народа, ― тексты Александра Твардовского, Валентина Пикуля, Расула Гамзатова, Василя Быкова, Булата Окуджавы и не только.

О запуске совместного проекта рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда:

Ленинка ценит возможность присоединиться к межрегиональным проектам, особенно в такой значимый для нашей страны год. Уверен, что литературная подборка к 80-летию Победы подарит пассажирам важный опыт, напомнит о силе и мужестве нашего народа. И наш долг ― сохранить и передать будущим поколениям величие подвига предков. Давайте вместе читать, чтобы помнить!

Директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков отметил, что проект “Книги о Победе” позволи пассажирам перечитать или впервые познакомиться с великими произведениями, в которых нашла отражение целая эпоха нашей страны. "В рамках юбилея Победы наши аэропорты также получили специальное оформление, в дни празднования во многих пройдут специальные мероприятия для пассажиров, выступят музыкальные коллективы. По уже сложившейся традиции ветераны войны и их сопровождающие в эти дни обслуживаются бесплатно в бизнес-залах", - отметил он.

Акция к 80-летию Великой Победы продлится в региональных аэропортах два месяца, с начала мая и до конца июня. Кроме Тобольска, в ней участвуют аэропорты в Самаре, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.