В пяти муниципалитетах Тюменской области запретили автобусные перевозки детей

09:15 29 марта 2018
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В Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах 29 марта отменены детские перевозки автобусами. В целях дорожной безопасности, уточняют в областном ГИБДД.

Решение принято в связи со сложными метеоусловиями: в регионе 29 и 30 марта  ожидаются обильные снегопады, сильный ветер и гололед вследствие резкого понижения температуры воздуха.

ГИБДД работает в усиленном режиме на федеральных автодорогах региона. Дополнительные наряды ДПС дежурили на трассах уже в минувшую ночь.

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск на объектах придорожного сервиса работники разъясняют автомобилистам опасность движения в сложных погодных условиях, призывают переждать непогоду.  

Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи автомобилистам и содействие.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий, видимости на дорогах. В случае осложнения погодных условий лучше временно ограничить дальние поездки.

Теги: автобус , автодорога , ГИБДД , дети , штормовое предупреждение
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