В пяти муниципалитетах Тюменской области запретили автобусные перевозки детей

В Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах 29 марта отменены детские перевозки автобусами. В целях дорожной безопасности, уточняют в областном ГИБДД.

Решение принято в связи со сложными метеоусловиями: в регионе 29 и 30 марта ожидаются обильные снегопады, сильный ветер и гололед вследствие резкого понижения температуры воздуха.

ГИБДД работает в усиленном режиме на федеральных автодорогах региона. Дополнительные наряды ДПС дежурили на трассах уже в минувшую ночь.

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск на объектах придорожного сервиса работники разъясняют автомобилистам опасность движения в сложных погодных условиях, призывают переждать непогоду.

Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи автомобилистам и содействие.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий, видимости на дорогах. В случае осложнения погодных условий лучше временно ограничить дальние поездки.