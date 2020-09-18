В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

16:00 18 сентября 2020
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Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по югу Тюменской области.

В воскресенье, 20 сентября, во второй половине дня местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 19–24 м/с.

В понедельник, 21 сентября, вероятны дожди различной интенсивности, ветер с порывами 15–20 м/с, похолодание, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Теги: штормовое предупреждение
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