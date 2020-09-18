В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 20 сентября, во второй половине дня местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 19–24 м/с.

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