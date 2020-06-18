В Тюменской области ожидаются заморозки

16:09 18 июня 2020
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Фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено Тюменским гидрометцентром. 19 и 20 июня в ночные часы на юге Тюменской области ожидаются заморозки, температура — от 0ºС…–5ºС.

Повышается вероятность повреждения (гибель) посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Теги: погода , штормовое предупреждение
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