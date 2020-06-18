В Тюменской области ожидаются заморозки

Штормовое предупреждение объявлено Тюменским гидрометцентром. 19 и 20 июня в ночные часы на юге Тюменской области ожидаются заморозки, температура — от 0ºС…–5ºС.
Повышается вероятность повреждения (гибель) посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru