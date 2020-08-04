На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение. На юге Тюменской области с 4 по 5 августа местами ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +36°С и выше.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (лучше из хлопка), желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.).

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.