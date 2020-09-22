В Тюменской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с

По сведениям Тюменского гидрометцентра, завтра днем, 23 сентября, на территории Тюменской области ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 18–23 м/с.

В период непогоды Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям:

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

— держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не прячьтесь за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями;

— не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

— при перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей: 01 или 101.